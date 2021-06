Das Wetter: viel Sonnenschein, nur im Norden einzelne Wolkenfelder. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte heiter bis wolkig, aber weiter trocken. Ansonsten überwiegend sonnig und mit 25 bis 32 Grad noch etwas wärmer.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nur leicht bewölkt, ansonsten weiter freundlich. 26 bis 32 Grad, am Oberrhein und an der Mosel bis zu 34 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.