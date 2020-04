Das Wetter: Am Tage verbreitet sonnig. In höheren Lagen mitunter starke Windböen. Höchstwerte zwischen 19 und 24, im Nordosten um 17 Grad. Am Dienstag im Nordwesten bewölkt und gebietsweise etwas Regen, sonst kaum Wolken. 16 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch sonnig oder nur locker bewölkt und weitgehend trocken. Höchstwerte 17 bis 24 Grad, nur an der Küste etwas kühler.