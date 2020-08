Der Wetterbericht, die Lage: Bei geringen Luftdruckgegensätzen wird die in Deutschland wetterbestimmende heiße Luft zunehmend schwül. Nur in den äußersten Norden fließen etwas trockenere Luftmassen ein.

Die Vorhersage:

Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 22 bis 13 Grad. Am Tag sonnig oder locker bewölkt. In der Mitte und im Süden zunehmende Bewölkung mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Temperaturen 30 bis 37 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch sonnig, nachmittags Hitzegewitter bei 28 bis 36 Grad.