Der Wetterbericht, die Lage: Ein kräftiges Hoch über Nordeuropa ist in den kommenden Tagen wetterbestimmend. Dabei wird heiße Luft nach Deutschland geführt.

Die Vorhersage:

Nachts klar bei Tiefstwerten von 20 bis 13 Grad. Am Tage erneut sonnig, im Tagesverlauf meist lockere Quellwolken. Im Osten, sowie im Mittelgebirgsraum und an den Alpen örtliche Hitzegewitter. Temperaturen 32 bis 36, im Westen bis 38 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag locker bewölkt oder sonnig, später Quellwolken und einzelne Hitzegewitter. 28 bis 38 Grad.