Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts im Norden locker bewölkt, im Süden vielfach klar. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag sonnig bei Temperaturen von 13 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet sonnig, im äußersten Nordwesten zum Abend hin Wolkenaufzug. 15 bis 24 Grad.