Das Wetter: Bis zum Abend im Norden und Nordosten bedeckt. Sonst vielfach sonnig und trocken. Höchsttemperaturen zwischen 19 Grad an den Küsten und 26 Grad an Saar und Mosel. In der kommenden Nacht meist klar bei Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 6, im Südosten bis 2 Grad. Morgen erneut heiter, im Westen und Südwesten dichtere Wolken und gegen Abend gebietsweise einzelne Schauer. 22 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordosten noch freundlich, sonst wolkig mit Schauern und Gewittern. 17 bis 21 Grad, bei Dauerregen um 14 Grad.