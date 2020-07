Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochdruckgebiet verlagert seinen Schwerpunkt vom Ärmelkanal nach Norddeutschland. Die eingeflossene Meeresluft erwärmt sich dabei kräftig.

Die Vorhersage:

Im Norden heiter bis wolkig, in der Mitte und im Süden sonnig. Höchstwerte im Norden 18 bis 23, sonst bis 30, im Südwesten bis 34 Grad. Morgen verbreitet Sonnenschein, lediglich im Nordosten anfangs wolkiger. Temperaturen im Norden und Osten 24 bis 30, sonst 28 bis 35 und am Rhein bis 38 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag sonnig, im Westen im Tagesverlauf einzelne, teils kräftige Gewitter. 26 bis 38 Grad.