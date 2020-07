Der Wetterbericht, die Lage: Unter Hochdruckeinfluss erwärmt sich die meist trockene Festlandsluft bei uns weiter. Mit Verlagerung des Hochs nach Osten setzt von Süden her der Zustrom heißer Luft subtropischen Ursprungs nach Deutschland ein.

Die Vorhersage: Im Norden und Nordosten zunächst noch bewölkt. Später wie im Rest des Landes sonnig. Höchstwerte im Norden und Osten 21 bis 30, sonst bis 35 und am Rhein bis 38 Grad. Morgen im Norden und Osten sonnig, von Westen und Südwesten her zunehmende Bewölkung mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Temperaturen im Norden 26 bis 32, sonst bis 36 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden, Westen und in Teilen der Mitte wechselnd bewölkt mit Auflockerungen und einzelnen Schauern. Im Osten und Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. 20 bis 28 Grad.