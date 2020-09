Der Wetterbericht, die Lage: Ein großräumiges Hoch mit Schwerpunkt über dem östlichen Mitteleuropa führt subtropische Luftmassen nach Deutschland.

Die Vorhersage:

Wenige Wolken und viel Sonne. Höchstwerte 29 bis 34 Grad, an der See etwas kühler. Morgen zunächst heiter, im Tagesverlauf zunehmend wolkig. Im Südosten vereinzelt Gewitter möglich. Temperaturen 24 bis 31 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden sonnig, in der Mitte und im Süden bewölkt mit Schauern und Gewittern. 17 bis 25, im Südwesten bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.