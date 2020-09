Der Wetterbericht, die Lage: Ein Hochdruckgebiet mit Schwerpunkt über der Nordsee sorgt für ruhiges Wetter. Während über großen Landesteilen trockene und mäßig warme Luft liegt, hält sich ganz im Süden warme und recht feuchte Luft.

Die Vorhersage:

Sonnig oder gering bewölkt. Höchstwerte 17 bis 24 Grad, im Südwesten bis 28 Grad. Morgen heiter oder sonnig, im Tagesverlauf im Südwesten Wolkenfelder. Temperaturen 19 bis 28 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordosthälfte gering bewölkt, teils auch sonnig. In der Südwesthälfte wolkig mit einzelnen Schauern oder Gewittern. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.