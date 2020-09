Der Wetterbericht, die Lage: Eine Hochdruckzone reicht vom Nordatlantik über die Nordsee zum Balkan. An ihrer Südflanke gelangt mit östlicher Strömung trockene Luft in große Teile Deutschlands.

Die Vorhersage:

Meist sonnig, im Süden und Südwesten heiter bis wolkig mit einzelnen Schauern. Höchstwerte 20 bis 25, im Südwesten bis 27 Grad. An den Küsten etwas kühler. Morgen erneut viel Sonne, nur ganz im Süden zeitweise bewölkt. Am Alpenrand einzelne Gewitter mit Starkregen möglich. Temperaturen 22 bis 27 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte sonnig, sonst von Südwesten her zunehmende Bewölkung. Vom Schwarzwald bis Südostbayern teils kräftige Schauer und Gewitter. 21 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.