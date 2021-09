Der Wetterbericht, die Lage: Ein umfangreiches Hoch verlagert seinen Schwerpunkt von der Ostsee Richtung Polen und Ukraine. Dabei strömt warme, im Norden zunehmend auch feuchtere Luft heran.

Die Vorhersage:

Nachts gebietsweise Durchzug von Wolkenfeldern. Dazwischen gering bewölkt oder klar. Im Norden und südlich der Donau teils dichte Nebelfelder. Tiefstwerte 16 bis 6 Grad. Am Tag im Nordwesten und Norden zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Sonst neben Wolken auch viel Sonne, besonders im Südwesten. In Bayern örtlich einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Temperaturen von 20 Grad an der Ostsee sowie bei Nebel bis 29 Grad am Oberrhein.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach Nebelauflösung viel Sonnenschein bei 22 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.