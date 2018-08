Das Wetter: Sonnig, in den Mittelgebirgen vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte von 24 Grad an der See bis 36 Grad im Süden. Morgen sonnig oder heiter, Temperaturen 24 bis 38 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Samstag viel Sonne, im Norden mitunter auch bewölkt. 24 bis 37 Grad.