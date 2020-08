Das Wetter: Bis zum Abend vom Westen bis in den Osten wolkig, teils mit Schauern und Gewittern. Sonst heiter. 30 bis 37 Grad. In der kommenden Nacht in der Mitte nachlassende Gewitter, sonst gering bewölkt. Tiefstwerte 22 bis 13 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt. In der Mitte und im Süden im Tagesverlauf einige Quellwolken und örtliche Hitzegewitter, im Norden trocken. 30 bis 37 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Mittwoch viel Sonne bei Temperaturen von 28 bis 36 Grad.