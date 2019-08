Das Wetter: Weitgehend sonnig, im Tagesverlauf zunehmende Quellbewölkung und vor allem Osten und Süden vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 26 bis 33 Grad. Morgen heiter bis wolkig, im Osten und Süden erneut einzelne Schauer und Gewitter, im Norden und Westen weitgehend trocken. Tagsüber Höchstwerte bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Südhälfte häufig sonnig, in der Nordhälfte im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. Kaum Temperaturänderung.