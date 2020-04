Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 11 bis 0 Grad. Morgen zunächst sonnig, später in der Westhälfte örtlich Schauer oder Gewitter. Temperaturen 13 bis 26 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden wechselnd wolkig und weitgehend trocken. Sonst zunehmend wolkig mit Schauern. Später in der Mitte Auflockerungen. 8 bis 20 Grad.