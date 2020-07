Das Wetter: Bei wechselnder Bewölkung im Norden und Westen zahlreiche Schauer und vereinzelt Gewitter. In der Mitte freundlicher, im Süden regnerisch. Höchsttemperaturen 17 Grad an der Nordsee und bis 26 Grad in Bayern. Morgen im Norden bewölkt mit etwas Regen, im Süden teils länger sonnig. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und in der Mitte zeitweise regnerisch, ganz im Süden freundlicher. Im Norden 17 bis 23, im Süden bis 27 Grad.