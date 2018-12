Das Wetter: Stark bewölkt, im Westen und Südwesten teils sonnig. Höchstwerte minus 4 bis plus 2 Grad. Morgen Vormittag von Westen und Südwesten her leichter Schneefall oder gefrierender Regen. Sonst heiter. Temperaturen 0 bis 5, in der Osthälfte minus 3 bis plus 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt, gebietsweise etwas Regen oder Schnee. Minus 2 bis plus 7 Grad.