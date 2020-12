Der Wetterbericht, die Lage: Feuchte und mäßig kalte Luft sowie leichter Tiefdruckeinfluss sind wetterbestimmend. Morgen greift das Frontensystem eines Tiefs über dem Atlantik über und leitet eine weitere Milderung ein.

Die Vorhersage:

Stark bewölkt, im Tagesverlauf nachlassender Regen und Schneefall. Im Südwesten auch einzelne Wolkenlücken. Höchstwerte im Osten 1 bis 4, im Westen 5 bis 9 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte dichte Wolken und zeitweise Regen. Sonst teils zögerliche Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern, in einigen Niederungen ganztags trüb. Im Südwesten länger sonnig. Temperaturen 4 bis 12 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag meist stark bewölkt und verbreitet immer wieder etwas Regen. Im Osten und Südosten einige Auflockerungen und trocken. 3 bis12 Grad.

