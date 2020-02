Der Wetterbericht, die Lage: Die Ausläufer eines Sturmtiefs bei Island erfassen den Nordwesten Deutschlands und stoßen in der kommenden Nacht bis in die Mitte vor.

Die Vorhersage:

Überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Süden heiter bis wolkig und kaum Niederschlag, südlich der Donau länger sonnig. Sehr mild mit Höchstwerten von 14 Grad im Nordosten bis 18 Grad im Südwesten, am Oberrhein bis 21 Grad. Stark auflebender Südwestwind, örtlich auch stürmische Böen. Morgen unterschiedlich bewölkt mit Regen. Im Nordosten weitgehend trocken. Temperaturen an der Küste um 9, sonst 11 bis 14, im Alpenvorland bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd, im Nordwesten auch stärker bewölkt mit Schauern. Im Süden kaum Niederschlag und teils aufgelockert. 6 bis 12, am Oberrhein bis 14 Grad.