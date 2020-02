Das Wetter: In der Nacht ziehen dichte Wolken und Regen vom Nordwesten in den Südosten. Vielerorts stürmische Böen, an der Küste und in den Hochlagen auch orkanartig. Tiefstwerte 11 bis 4 Grad, im Südosten Bayerns bis 1 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd, im Nordwesten auch stärker bewölkt mit Schauern. Im Süden kaum Niederschlag und teils aufgelockert. 6 bis 13 Grad.