Das Wetter: Dichtere Bewölkung im ganzen Land, vor allem im Westen und Nordwesten Schauer, an der See auch einzelne Gewitter. Im Nordosten weitgehend trocken. 9 bis 14, im Alpenvorland bis 16 Grad. Es bleibt stark windig mit stürmischen Böen.

Morgen wechselnd, im Nordwesten auch stärker bewölkt mit Regen, im Bergland Schneeschauer. Im Süden kaum Niederschlag und teils aufgelockert. 6 bis 13 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch rasch wechselnd bis stark bewölkt, häufig Schauer oder kurze Gewitter, im Bergland Schnee, an den Alpen aufkommend länger Schneefall. Temperaturmaxima 3 bis 10 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Es