Das Wetter: Stark bewölkt oder bedeckt, vor allem in der Mitte und im Westen sowie teils auch im Norden Regen oder Schnee. Im Süden oft trocken mit sonnigen Auflockerungen am Alpenrand. Höchsttemperaturen 0 bis 4 Grad. Morgen zeitweise Niederschläge, oft als Schnee. Im Westen und Süden Auflockerungen, ähnliche Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Nordosten dicht bewölkt, teils Regen. Sonst wechselnd bewölkt oder neblig. Temperaturen zwischen minus 4 Grad am Niederrhein und plus 3 Grad an den Küsten.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.