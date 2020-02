Das Wetter: Nachts in der Nordwesthälfte zunehmende Bewölkung mit Regen. In der Südosthälfte wolkig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 11 bis minus 3 Grad. Am Tag überwiegend stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Süden heiter bis wolkig und kaum Niederschlag, südlich der Donau länger sonnig. Temperaturen von 14 Grad im Nordosten bis 18 Grad im Südwesten, am Oberrhein bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag unterschiedlich bewölkt mit Schauern. Im Nordosten weitgehend trocken. 9 bis 16 Grad.