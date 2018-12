Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist bedeckt. Im Norden häufiger Schauer. In Gipfellagen Schnee. Tiefstwerte +7 bis -1 Grad. Vom Erzgebirge bis nach Bayern Glättegefahr. Morgen stark bewölkt und verbreitet Regen. Im Norden und Osten 4 bis 9 Grad, sonst 10 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Samstag weiterhin Schauerwetter bei 6 bis 15 Grad.