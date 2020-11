Das Wetter: Nachts zunehmend bewölkt mit Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis minus 7 Grad. Am Tag überwiegend stark bewölkt. Verbreitet Regen, im Osten und Süden auch Schneeregen oder Schnee. Im Nordosten weitgehend trocken. Temperaturen minus 1 bis plus 5, im Norden und Westen 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch teils aufgelockerte Bewölkung, teils auch hochnebelartig bedeckt mit etwas Regen. Im Osten und Süden unterschiedlich bewölkt, örtlich auch sonnig. Minus 1 bis plus 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.