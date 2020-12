Das Wetter: In den frühen Morgenstunden verbreitet Niederschläge, in der Mitte und im Süden als Schnee, erhöhte Glättegefahr. Im Tagesverlauf im Norden und Osten meist trocken, sonst Niederschläge, im Süden und im Bergland als Schnee. Höchsttemperaturen minus 1 bis plus 5 Grad, im Nordwesten 4 bis 9 Grad.

Morgen wechselnd bewölkt, im Osten auch sonnige Abschnitte, im Westen etwas Regen. Minus 1 bis plus 7 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag teils bewölkt, teils neblig-trüb, örtlich Sprühregen. 0 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.