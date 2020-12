Das Wetter: Verbreitet Niederschläge, in der Mitte und im Süden als Schnee. Im Tagesverlauf im Norden und Osten meist trocken, sonst Niederschläge, im Süden und im Bergland wieder als Schnee. Minus 1 bis plus 5 Grad, im Nordwesten 4 bis 9 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, im Osten sonnige Abschnitte, im Westen etwas Regen. Minus 1 bis plus 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag teils bewölkt, teils neblig-trüb, örtlich Sprühregen. 0 bis 7 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.