Der Wetterbericht, die Lage: Der Ausläufer eines Tiefs bei den Britischen Inseln überquert Deutschland ostwärts. Die einfließende milde Meeresluft gelangt danach rasch wieder unter Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Nachts starke Bewölkung mit Regen. Später nachlassende Niederschläge und Wolkenauflockerungen. Im Süden überwiegend trocken. Örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag teils stark bewölkt, teils wechselnd wolkig mit heiteren Abschnitten, im Osten und Süden nachlassender Regen. Temperaturen im Norden 6 bis 9, sonst 10 bis 16 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist heiter bis wolkig, im Südwesten zunehmend sonnig. In der Westhälfte 14 bis 20, in der Osthälfte 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.