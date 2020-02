Das Wetter: In der Nacht verbreitet Schauer, teils Gewitter. In höheren Lagen Schneefall. Tiefstwerte plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen weitere Regen-, Schnee- und Graupelschauer. Im Bergland Schnee. Dazu weiter Böen und Sturmböen, nachmittags im Süden nachlassend. 4 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch zunächst teils wolkig, teils freundlich, im Tagesverlauf zunehmend Schauer, im Bergland Schnee. 1 bis 9 Grad.