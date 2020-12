In den Alpen sorgen heftige Schneefälle für Beeinträchtigungen.

In Südtirol sind die Zugverbindungen am Brenner unterbrochen. Das teilte die italienische Eisenbahngesellschaft RFI mit. Auch die Brennerautobahn ist nach Angaben des Zivilschutzes betroffen. Diese sei wegen Lawinengefahr teilweise gesperrt. Außerdem gebe es in Südtirol an vielen Orten Stromausfälle.



In Osttirol in Österreich wurde die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Es sei mit spontanen und vereinzelt auch sehr großen Lawinen zu rechnen, so die Behörden. Heute werden in der Region bis zu 110 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Norden Tirols galt die zweithöchste Warnstufe. Auch in der Schweiz waren Zugverkehr und Straßenverkehr beeinträchtigt.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.