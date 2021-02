Schnee und Eis haben auch heute in weiten Teilen Deutschlands zu erheblichen Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens geführt.

Den ganzen Tag über sorgte das Tiefdruckgebiet "Tristan" für zum Teil heftige Schneefälle, Verwehungen und Glatteis. Die Bahn teilte mit, dass Reisende weiterhin mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen müssen. Demnach betreffen die Einschränkungen insbesondere die Regionen Berlin, Hamburg und Dresden und damit wichtige Zugstrecken in Richtung Hannover, Köln, Frankfurt und München. Auf den Straßen gibt es vor allem in Ostdeutschland anhaltende Probleme. Auch in Hessen, Thüringen und Niedersachsen gab es Staus. Teilweise waren Fahrbahnen gesperrt, der Verkehr kam streckenweise stundenlang zum Erliegen.



Bundesweit sind Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks sowie von Straßenmeistereien im Dauereinsatz. Vielerorts war zudem der öffentliche Nahverkehr wegen der Wetterlage gestört oder ganz eingestellt, beispielsweise in Leipzig und Erfurt.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.