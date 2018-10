Das Wetter: In der Nacht im Südwesten trocken, sonst verbreitet Regen bei Tiefstwerten zwischen 13 und 5 Grad, an den Alpen bis 2 Grad. Am Tage wolkig, örtlich Regen. Im Nordosten auch sonnige Abschnitte. Temperaturen 9 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag etwas Regen. Im Südwesten aufgelockert bewölkt und trocken. 12 bis 18 Grad.