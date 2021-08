Das Wetter: Im Norden stark bewölkt, gebietsweise Schauer, an den Küsten längere sonnige Abschnitte. In der Mitte zunehmende Auflockerungen, im Süden längere Zeit sonnig. 18 bis 26 Grad. Morgen in der Nordhälfte teils starke Bewölkung, aber meist trocken. In der Südhälfte bei wenigen Wolken viel Sonnenschein 22 bis 30 Grad, an der See um 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Westhälfte schauerartiger Regen und teils kräftige Gewitter. In der Osthälfte zunächst noch heiter, später auch hier Bewölkungsverdichtung. 21 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.