Das Wetter: In der Nacht im Norden bewölkt mit Regen, in der Südhälfte kaum bedeckt, lokal Nebel. 15 bis 8 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Südlich des Mains länger sonnig. 18 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden bewölkt, aber meist trocken. In der Südhälfte viel Sonnenschein. Temperaturen im Norden 20 bis 26 Grad, im Süden 26 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.