Das Wetter: In der Nacht im Norden und Südosten stark bewölkt und etwas Regen, in den übrigen Landesteilen teils wolkig, teils klar. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage im Norden gering bewölkt, sonst vielerorts wolkig, vereinzelt Regen. Im Tagesverlauf Aufheiterungen. 13 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vielfach sonnig und trocken bei 15 bis 22 Grad.