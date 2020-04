Das Wetter: Nachts von Norden in die Mitte ziehende dichte Bewölkung mit etwas Regen, im höheren Bergland Schnee. Im Süden meist gering bewölkt und trocken. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tage im Nordosten Wechsel aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern. Ganz im Süden freundlich und trocken. Sonst überwiegend bewölkt, in der Mitte etwas Regen. 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag heiter bis wolkig, im Westen und Süden auch länger sonnig. 7 bis 18 Grad.