Das Wetter: Nachts bedeckt, im Süden etwas Regen. Tiefstwerte plus 5 bis minus 2 Grad. Am Tag teils aufgelockerte Bewölkung, später im Nordwesten und Westen Regen. Temperaturen von 6 Grad im Nordosten bis 14 Grad am Oberrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag länger anhaltender Regen. Südlich der Donau zeitweise heiter. 9 bis 17 Grad.