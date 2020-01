Das Wetter: Nachts überwiegend stark bewölkt, örtlich etwas Regen. Im Süden teils klar, gebietsweise dichte Nebel- und Hochnebelfelder. Tiefstwerte plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tag im Norden und Osten später Wolkenauflockerungen, im Westen und Süden nach Nebelauflösung sonnig. In den Flussniederungen oft ganztägig neblig-trüb. Temperaturen 0 bis 8 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bei wechselnder bis starker Bewölkung etwas Regen oder Nieselregen. 0 bis 10 Grad.