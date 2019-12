Das Wetter: Teils aufgelockert, teils stärker bewölkt. Vor allem im Westen, aber auch im Südosten und an den Alpen kurze Schauer. Höchstwerte von 5 Grad in Ostbayern bis 12 Grad am Niederrhein. Morgen im Westen bedeckt mit Schauern, im Osten nach Nebelauflösung locker bewölkt. Temperaturen 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd wolkig, stellenweise Schauer, an den Alpen länger andauernder Regen. 4 bis 10 Grad.