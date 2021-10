Der Wetterbericht, die Lage: Hochdruck über Mitteleuropa sorgt für ruhiges Wetter; nur der äußerste Norden wird von einem schwachen Tiefausläufer gestreift.

Die Vorhersage:

Im Norden bedeckt, gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen. In der Mitte bewölkt, im Süden überwiegend sonnig. Höchstwerte von 11 Grad im Norden bis 17 Grad an den Alpen. Bei Dauernebel 10 Grad. Morgen im Nordosten viele Wolken und anfangs etwas Regen. Sonst heiter bis wolkig, vor allem im Südwesten nach Nebelauflösung länger sonnig. Temperaturen im Norden 12 bis 15, sonst 14 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Westen zunehmende Bewölkung mit Schauern. Im äußersten Osten sonnig. 13 bis 20 Grad.

