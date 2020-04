Der Wetterbericht, die Lage:

Die Vorhersage:

Meist sonnig, später ganz im Norden sowie in der Südhälfte zunehmende Bewölkung. Vor allem im Südwesten und an den Alpen Schauer oder vereinzelte Gewitter. In der Mitte weiterhin sonnig. Höchstwerte an den Küsten 12 bis 20, sonst 20 bis 26 Grad. Morgen im Norden wechselnd bewölkt und meist trocken. Im Süden Schauer oder Gewitter. Am Nachmittag in der Mitte Wolkenauflockerungen. Temperaturen in der Nordhälfte 8 bis 12, in der Südhälfte 12 bis 22 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, aber meist trocken. Im Süden wechselnd oder gering bewölkt, im Südwesten viel Sonne. 8 bis 16 Grad.