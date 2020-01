Das Wetter: Nachts im Norden bedeckt mit etwas Regen, in der Mitte und im Süden gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 6 bis minus 6 Grad. Am Tag im Norden und Westen zunehmend bewölkt und zeitweise Regen. Im Osten und Süden teils neblig-trüb, teils heiter. Temperaturen 6 bis 9, bei Nebel nur um 2 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag stark bewölkt mit etwas Sprühregen. Ganz im Süden heiter, an den Alpen sonnig. 2 bis 10 Grad.