Der Wetterbericht, die Lage: Ein Tief über der Ostsee zieht nach Osten ab und lenkt auf seiner Rückseite trockenere und kühlere Luft nach Deutschland. Dabei verstärkt sich von Westen her Hochdruckeinfluss.

Die Vorhersage:

Verbreitet bewölkt, im Westen und Südwesten größere Auflockerungen. Im Nordosten Schauer, in der Mitte und im Süden trocken. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Morgen im Nordosten bewölkt, gebietsweise Schauer. Im Südwesten längere sonnige Abschnitte. Temperaturen 18 bis 23 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag neben einigen dichteren Wolkenfeldern auch sonnige Abschnitte und überwiegend trocken. Im Südwesten und in Alpennähe Schauer. 16 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.