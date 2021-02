Das Wetter: Nachts im Norden Schleswig-Holsteins Schneeschauer. Sonst im Norden sowie südlich des Mains meist trocken. In der Mitte teils heftige Schneefälle oder gefrierender Regen. Tiefstwerte 0 bis minus 10, im Südwesten 0 bis plus 5 Grad. Am Tag im Norden weitgehend trocken. Im Süden Regen, teils gefrierend, Zum Abend hin Übergang in Schnee. Temperaturen im Norden minus 7 bis 0, im Süden 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag meist stark bewölkt, vor allem in der Mitte noch Schnee, im Tagesverlauf nachlassend. Im Nordosten zeitweise Sonnenschein. Minus 8 bis plus 3 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.