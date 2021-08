Der Wetterbericht, die Lage: Im Randbereich eines Tiefs über der Ostsee wird mit einer kräftigen nordwestlichen Strömung kühle Meeresluft nach Deutschland gelenkt. Sie sorgt für unbeständiges und recht kühles Wetter.

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten einige Aufheiterungen, im Westen und Süden örtlich etwas Regen. Im Tagesverlauf im Südwesten Wolkenauflockerungen. Höchstwerte von 18 Grad an der Nordsee bis 23 Grad im Südwesten. Morgen im Norden meist stark bewölkt und etwas Regen. In der Mitte wechselnd wolkig, im Süden zeitweise heiter. Temperaturen 19 bis 25 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Norden und in der Mitte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Südlich des Mains länger sonnig. 18 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.