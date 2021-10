Der Wetterbericht, die Lage: Tiefdruckeinfluss sorgt im Südosten noch für leicht unbeständiges Wetter. Ansonsten setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Ruhiges, teils zu Nebel neigendes Herbstwetter ist die Folge.

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten meist heiter. Im Westen und Süden Wolkenauflockerungen und abklingende Niederschläge. Höchstwerte 15 bis 19, im Südosten 10 bis 15 Grad. Morgen in der Westhälfte überwiegend heiter, in der Osthälfte stark bewölkt aber trocken. Temperaturen 12 bis 19 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Samstag verbreitet sonnig bei 10 bis 19 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.