Der Wetterbericht, die Lage: Mit südwestlicher Strömung gelangt weiterhin milde bis sehr milde Luft nach Deutschland. Auf den Nordwesten und Westen hat hingegen ein atlantischer Tiefausläufer übergegriffen, der sich langsam südostwärts verlagert.

Die Vorhersage:

Nachts im Nordwesten und Südosten wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Sonst zeitweise Regen. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen zunehmend aufgelockert bewölkt, im Osten und Süden Regen. Temperaturen 9 bis 15 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, am Nachmittag auch längere sonnige Abschnitte. Im Südosten nachlassender Regen. 8 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.