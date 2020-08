Der Wetterbericht, die Lage: Bei geringen Luftdruckgegensätzen ist schwül-warme Luft wetterbestimmend. Nur im äußersten Norden fließen am Rande eines Hochs weiterhin trockenere Luftmassen ein.

Die Vorhersage:

Nachts in der Nordosthälfte weitere Schauer und Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. In der Südwesthälfte aufgelockert bewölkt. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Morgen im Norden und im Südwesten sonnig, sonst gebietsweise teils kräftige Gewitter. Temperaturen 24 bis 30 Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte zunehmend bewölkt, wiederholt Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal Unwetter. In der Südhälfte sonnig. 26 bis 33 Grad.