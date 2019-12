Das Wetter: In den Niederungen teils ganztägig neblig-trüb, sonst länger sonnige Abschnitte. Höchstwerte 7 bis 16 Grad. Morgen im Osten und Südosten teils neblig, teils sonnig. Von Westen her aufziehende starke Bewölkung, später mit Regen. 7 bis 14 Grad. An den Alpen bei Föhn auch darüber.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag teils aufgelockert, teils wolkig mit einzelnen Schauern bei 4 bis 10 Grad.